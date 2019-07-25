Сотрудники скорой выступили за отмену письменного согласия на лечение

Сотрудники скорой выступают за отмену обязательного письменного согласия на лечение, но поддерживают документальное закрепление отказа на оказание помощи, заявил главный внештатный специалист Минздрава по скорой медицинской помощи Сергей Багненко.

«Мы считаем, что оформление вызова скорой есть презумпция согласия. А если человек не согласен, то он должен иметь право отказаться и оформить это письменно», – передает ТАСС слова Багненко.

По его словам, бюрократия отнимает время, которое можно было бы потратить на оказание помощи.

«Он [пациент] же вызвал скорую, для того, чтобы ему помощь оказывали. Врач его спрашивает: «Вы не против, если я буду оказывать помощь?» Он говорит: «Нет». И все. Они устно [договорились]: врач спросил – пациент ответил», – добавил Багненко.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что врачи требуют изменить систему наказания за гибель их пациентов.

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