Жителям Чукотки решили выделять бесплатный гигабайт интернета в месяц

На Чукотке заработает программа субсидирования связи. Каждый житель региона сможет бесплатно получить по одному гигабайту интернет-трафика, сообщила пресс-служба администрации региона.

Соответствующее соглашение будет подписано с Минкомсвязи, после чего чиновники вместе с операторами связи начнут вырабатывать механизм субсидирования и обеспечения абонентов бесплатным трафиком, сообщается на официальном сайте округа.

Присоединение операторов к программе субсидирования осуществляется по заявкам.

«Там, где не удастся реализовать проект по прокладке оптоволокна, появится возможность за счет освободившегося спутникового ресурса и с помощью субсидирования увеличить мощность интернет-канала», – отметил губернатор Роман Копин.

Также в будущем году планируется совместно с министерством проработать вопрос о поддержке операторов в изыскании дополнительного спутникового ресурса. Это позволит повысить скорость подключения к Сети в селах и райцентрах Чукотки.

Рассматривается, в частности, вариант субсидирования операторам затрат на пользование спутниковыми каналами связи.

В Минкомсвязи также подтвердили обсуждение субсидирования интернета для Чукотки.