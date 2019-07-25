Хищения в Оборонэнергосбыте оказались сопоставимы с хищениями в Оборонсервисе

В ходе расследования дела Оборонэнергосбыта выявлены хищения на 2,9 млрд рублей, сообщил руководитель Главного военного следственного управления СК генерал-полковник Александр Сорочкин.

Ущерб по делу Оборонсервиса составил 3 млрд рублей, передает ТАСС.

Сорочкин со ссылкой на показания по делу сообщил, что «деньги обналичивались и переносились не какими-то там пакетами или коробками, а чемоданами».

Россия обратилась к США и Великобритании с запросом о выдаче двух фигурантов дела: экс-гендиректора Оборонэнергосбыта Александра Змихновского и гендиректора «Техносоюза» Роберта Хакимова, которые «скрылись еще до возбуждения уголовного дела».

Оборонэнергосбыт был монопольным поставщиком электроэнергии воинским частям и предприятиям Минобороны.