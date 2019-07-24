В порту Кубани задержали судно с 14 гражданами Украины на борту

На борту задержанного в порту Кубани судна находились 14 граждан Украины, троих уже отправили домой, сообщила инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольга Ананьина.

«Украинское судно, украинский экипаж. На борту находятся 14 членов экипажа, все они граждане Украины», – цитирует Ананьину РИА «Новости».

Отмечается, что трое из них отправлены домой 23 июля. Также Ананьина подчеркнула, что вопрос с отправкой остальных членов экипажа пока решается.

Ранее Российский профессиональный союз моряков сообщил, что судно под флагом Молдавии задержали в порту Краснодарского края из-за неудовлетворительного технического состояния. Также отмечалось, что экипаж в течение нескольких месяцев не получал зарплату.

Судно принадлежит компании DonbassTransitService Ltd, которая зарегистрирована на Украине, расположена в Мариуполе.