Китай призвал пытающихся вмешаться в дела Гонконга «закрыть рот»

Китай посоветовал внешним силам «закрыть рот» и не вмешиваться в политический процесс в Гонконге, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Наша позиция по этому вопросу очень и очень четкая. Мы выступаем против любых попыток внешних сил вмешаться в дела Гонконга. Мы надеемся, что они как можно скорее зароют свой рот по этому вопросу и прекратят (вмешательство), – цитирует Чуньин РИА «Новости».

В воскресенье антиправительственная демонстрация в Гонконге собрала десятки тысяч человек. Протесты в Гонконге продолжаются с июня. Эксперты предсказали ужесточение контроля над Гонконгом со стороны Пекина в случае продолжения протестов.

Демонстранты также спровоцировали задержки в движении поездов по главной ветке Гонконга.