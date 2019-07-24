Памфилова объяснила требование регистрировать всех кандидатов в Мосгордуму боязнью проверки подписей

Глава ЦИК Элла Памфилова связала требование ряда кандидатов на выборы в Мосгордуму зарегистрировать всех без проверки подписей с их нежеланием проанализировать реальную ситуацию с избирательными документами. Памфилова также упрекнула ряд кандидатов в невежестве в вопросах законодательства.

Во среду на заседании ЦИК Памфилова рассказала о состоявшейся во вторник встрече с кандидатами, позиционирующими себя как независимые. В ходе встречи ряд кандидатов потребовали зарегистрировать их без проверки подписей избирателей, поскольку, по их мнению, эта процедура дискредитирована. Памфилова предположила, что требование «всех чохом зарегистрировать, без всяких проверок базируется на нежелании, чтобы проверили, что там (в подписных листах) на самом деле, а не что декларируется в прессе, с трибун». Однако, подчеркнула председатель ЦИК, регистрация без проверки подписей невозможна в силу действующих законодательных норм, передает ТАСС.

Глава ЦИК также высказала мнение, что желание «чтобы не зарегистрировали – это желание не власти, а нашего уважаемого кем-то (блогера Алексея) Навального». «Это его цель, задача: чем хуже, тем лучше», – считает Памфилова.

Она также упрекнула ряд кандидатов в Мосгордуму, с которыми встретилась во вторник, в незнании избирательного законодательства. «Удручил момент: продемонстрировали невежество в знании выборного законодательства», – заявила она.

Памфилова напомнила, что существует строгий порядок в избирательных процедурах, например, нельзя рассматривать жалобу в ЦИК, пока ее не рассмотрел Мосгоризбирком. Кроме того, уточнила она, ЦИК не может ускорить рассмотрение жалоб, как того требовал ряд кандидатов.

Также Памфилова заявила, что в ходе беседы обнаружилось «непонимание, что такое политическая воля». «Видимо, мы имеем в виду разные вещи, когда говорим о политической воле, когда я сказала, что ЦИК не политический орган, а правоприменительный», – отметила глава комиссии.

Памфилова пояснила, что под политической волей понимает, «когда формируется политика государства, в том числе по направлению избирательного законодательства». «Свои предложения, как ее надо менять, мы представили, думаю, что дополним еще осенью, а дальше будем добиваться и убеждать, чтобы они (предложения) были учтены, когда будет формироваться эта политическая воля и решение, каким должно быть избирательное законодательство и выборная система в нашем современном российском обществе, где новые вызовы», – сказала она.

«Но, видимо, в ущербном создании кое-кого эта политическая воля заключается в том, что кто-то звонит Памфиловой, ... говорит: «Этого регистрируй, этого – нет». Но это ущербное понимание, я клянусь, я бы тут ни дня не сидела, если бы кто-то мне из какого-то кабинета командовал и говорил (такое)», – подчеркнула глава ЦИК.

Она также передала содержание своего разговора с президентом Владимиром Путиным. «Мне президент сказал: «Элла Александровна, я вам доверяю, работайте так, как считаете нужным, а если кто-то давит, посылайте подальше. Вот первый раз передаю на публику слова президента», – сказала Памфилова. «Поэтому те решения, которые в нашей компетенции, мы принимаем. И никто нам не диктует», – заключила председатель Центризбиркома.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатам и 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ – 44 кандидата, от ЛДПР – 45 кандидатов и от партии «Справедливая Россия» – 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий «Яблоко», «Коммунисты России», «Родина», «Зеленые» и Партии роста.