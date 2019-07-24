Российские дипломаты прояснили ситуацию с согражданами в ДТП в Анталье

В турецкой провинции Анталья на юге страны туристы пострадали в ДТП с автобусом, сообщают турецкие СМИ.

В аварии пострадали 25 туристов из Польши и Норвегии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.

Изначально поступила информация о российских туристах, однако Генконсульство России в Турции опровергло данную информацию.