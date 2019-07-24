Сын Цоя оценил исполнение «Группы крови» группой Metallica

Сын лидера группы «Кино» Александр Цой прокомментировал исполнение песни «Группа крови» группой Metallica на концерте в Москве.

Он отметил, что ранее гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян назвал зарубежных музыкантов «пэтэушниками», и сыну российского музыканта это высказывание понравилось, передает StarHit.

«В его молодости все записывали английские тексты русскими буквами и коряво исполняли, а тут получилось наоборот», – сказал Цой младший.

Он напомнил, что песни группы «Кино» исполняли известные коллективы. Часто песни Виктора Цоя перепевают корейские артисты, а западные ди-джеи делали танцевальные ремиксы.

Напомним, 21 июля на концерте группы Metallica в Москве бас-гитарист коллектива Роберт Трухильо и гитарист Кирк Хэммет сыграли песню «Кино» «Группа крови». Впоследствии концертное агентство Sav Entertainment опубликовало «шпаргалку», которой пользовался Трухильо при исполнении песни, хотя организатор концерта сообщал, что Metallica тщательно подготовилась к выступлению.

Позже экс-гитарист «Кино» Игорь Тихомиров заявил, что Metallica сыграла «Группу крови» как пэтэушники. Бывший звукорежиссер группы «Кино» также раскритиковал выступление.

А российский певец Юрий Лоза отметил «типично кабацкий подход» коллектива в исполнении песни.