Ветеринарную службу Ставрополья уличили в оформлении просрочки для питания в детских садах

Россельхознадзор направил обращение в правоохранительные органы в связи нарушениями, которые были выявлены работе ветеринарной службы Ставропольского края по факту оформления продукции с истекшим сроком годности для питания в детских садах, сообщила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

«Россельхознадзор обеспокоен ситуацией, связанной с выявлением фактов оформления Ставропольской ветеринарной службой просроченных продуктов питания для поставки в детские сады этого региона. В частности, оформление электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) зафиксировано на следующие товары: свинина, яйцо перепелиное пищевое, тушки цыплят бройлера», – заявила Мелано, передает РИА «Новости».

Кроме того, ведомство также выявило ряд серьезных нарушений при оформлении электронных ветеринарно-сопроводительных документов на животноводческую продукцию, которые допустили сотрудники управлений ветеринарии Ставропольского края и Карачаево-Черкесии. В том числе неоднократные нарушения были обнаружены при оформлении просроченной продукции, а также документов на сырое молоко и мясо, из-за чего становилось невозможно выявить происхождение продуктов.

Мелано отметила, что сотрудники региональных служб подходят к исполнению своих обязанностей формально и не осуществляют должный контроль за деятельностью подведомственных им учреждений и государственных ветеринарных врачей.

Ранее Россельхознадзор проверил молочную продукцию в России и выяснил, что каждый пятый продукт является фальсификатом.