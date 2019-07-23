Матвиенко попросила телеканалы осветить «битву за урожай»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко намерена направить телеграммы руководителям гостелеканалов с просьбой осветить уборку урожая в стране.

Матвиенко попросила главу комиссии Совфеда по информационной политике Алексея Пушкова оперативно подготовить письменное обращение к руководителям телеканалов, передает «Интерфакс».

«Чтобы завтра ушла от нас молния-телеграмма: от имени всех членов Совета Федерации обращаемся к вам, уважаемые руководители каналов, показывать, как у нас люди работают на полях, убирают урожай. Мы уже отвыкли показывать людей труда», – сказала спикер.

Так Матвиенко отреагировала на просьбу сенатора от Липецкой области Олега Королева, который заявил, что сейчас в России ведется «битва за урожай».

Он попросил председателя Совфеда обратиться к государственным СМИ с просьбой «хоть разочек» рассказать об этой «величайшей битве».