В Совфеде отреагировали на избрание Джонсона премьером Британии

Избрание Бориса Джонсона новым главой британского правительства приведет к новому «шторму и землетрясению» в политике Соединенного Королевства, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

«Борис Джонсон избран лидером Консервативной партии Великобритании. Вопрос, разумеется, внутренней британской компетенции. Как и любая другая нация, Британия имеет полное право выбирать себе любых лидеров. И при всей специфике национальной политической системы этой страны, иногда генерирующей хаос вместо порядка, ее решения легитимны до тех пор, пока они не оспариваются самими британцами», – написал Косачев в Facebook.

При этом, по его словам, избрание Джонсона лидером консерваторов и его последующее утверждение в позиции премьера – «из того же разряда странностей, которые относятся к внутренней компетенции» Британии.

«И все бы хорошо, если бы Великобритания занималась только своей Шотландией и только своим Брекситом и не претендовала постоянно, с поводом или без повода, на выход за пределы своей национальной компетенции», – отметил Косачев. Однако, по его словам, «реноме «владычицы морей», давно ставшее достоянием истории, продолжает бередить умы британских политиков, включая, вне всякого сомнения, и господина Джонсона». «Его экстравагантность во внешних делах уже в полный рост проявила себя в период работы главой МИДа и вряд ли станет меньше теперь», – напомнил сенатор.

«Так что британскую политику ждут штормы и землетрясения, осмелюсь предположить. А российско-британские отношения – все то же кладбищенское уныние, в которое их уже давно ввергли в числе прочих упомянутый Джонсон и иже с ним. Весело вряд ли будет», – заключил он.

Главой британской Консервативной партии ожидаемо избран экс-глава МИД и бывший мэр Лондона Джонсон. В среду он станет премьером страны – после того, как действующий премьер Тереза Мэй сложит свои полномочия.