Фунт снизился после избрания Джонсона премьером Британии

Фунт отреагировал снижением к доллару после избрания Бориса Джонсона главой Консервативной партии и новым премьер-министром Великобритании, свидетельствуют данные торгов.

Во вторник к 14.12 мск фунт потерял 0,14% до 1,2457, передает РИА «Новости».

При этом к евро британская валюта укрепилась на 0,17% до 1,1145.

Джонсон вступит в права премьер-министра Соединенного Королевства в среду, после того, как действующий премьер Тереза Мэй сложит свои полномочия.

Напомним, 7 июня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ушла в отставку. Еще тогда Джонсону предсказывали убедительную победу в борьбе за пост премьера Британии.