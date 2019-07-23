Путин дал поручения по итогам медиафорума ОНФ

Президент Владимир Путин дал ряд поручений по итогам пленарного заседания VI Медиафорума независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость».

Так, Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о включении мероприятий по строительству служебных жилых помещений для участников программ «Земский доктор» и «Земский учитель» в государственную программу России «Комплексное развитие сельских территорий». Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 октября, сообщается на сайте Кремля.

Также правительству поручили разработать механизм взаимодействия с регионами и Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию» при определении целей и направлений использования субсидий, предоставляемых на закупку медицинского оборудования для использования на дому и лекарственных средств, включая обезболивающие лекарственные средства. Доклад ожидается до 1 сентября.

Кабмину также поручено представить предложения по разработке программы обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября.

До 1 октября следует принять необходимые меры, направленные на обеспечение возможности вещания региональных телеканалов в цифровой среде.

До 1 сентября необходимо рассмотреть вопрос о расширении списка работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности.

До 15 декабря следует рассмотреть вопрос о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Карачаево-Черкесской республики для реализации мероприятий по газификации Карачаевского района.

Также Путин поручил кабинету министров представить предложения, направленные на совершенствование законов о защите детей от нежелательной информации, до 1 сентября.

Кроме того, до 1 ноября правительству совместно с высшими исполнительными органами следует рассмотреть вопрос о сокращении использования рабочих тетрадей в образовательном процессе, в том числе с учетом внедрения в образовательную программу современных цифровых технологий в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда».

Также кабмину совместно с правительством Севастополя до 1 октября следует утвердить по строительству в Севастополе и вводу в эксплуатацию больницы скорой медицинской помощи, городской инфекционной больницы на 200 коек и многопрофильного лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера, а также обеспечить реализацию этого плана мероприятий.

До 1 декабря правительству следует подготовить совместно с Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию» и представить предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации в части, касающейся охраны лесов от пожаров.

Путин поручил учесть мнение жителей Архангельской области при решении вопроса о строительстве полигона «Шиес» и рекомендовал властям регионов организовать мониторинг СМИ для выявления фактов нарушения прав граждан.