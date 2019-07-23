Путин рекомендовал регионам искать в СМИ сообщения о нарушениях прав граждан

Президент Владимир Путин рекомендовал властям регионов организовать мониторинг СМИ для выявления фактов нарушения прав граждан, сообщает пресс-служба Кремля.

Такую рекомендацию он дал по итогам форума «Правда и справедливость», говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Организовать при участии органов местного самоуправления мониторинг средств массовой информации в целях выявления сообщений о нарушениях законодательства Российской Федерации, прав, свобод и законных интересов граждан Российской Федерации, а также разработать механизм принятия эффективных мер реагирования в случае совершения таких нарушений», – говорится в рекомендации, адресованной главам регионов.

Напомним, медиафорум «Правда и справедливость» проходил в Сочи 14-16 мая.

Тогда пять сопредседателей Центрального штаба Народного фронта пригласили участников мероприятия присоединиться к народному контролю, в ходе которого ОНФ оценивает реализацию национальных проектов.