Путин поручил исключить возрастную маркировку «0+»

Президент Владимир Путин поручил кабинету министров представить предложения, направленные на совершенствование законов о защите детей от нежелательной информации, до 1 сентября.

Речь в том числе идет об исключении возрастной маркировки «0+», передает РИА «Новости».

«Правительству... представить предложения: по совершенствованию законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, предусмотрев исключение из классификации информационной продукции категории «информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет», – говорится в перечне поручений.

Ответственным за выполнение поручений назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.

Напомним, в конце весны члены комитета Госдумы по культуре внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается снять возрастные ограничения с произведений литературы и искусства, а также советских фильмов.

Позднее глава Роскомнадзора Александр Жаров в рамках ПМЭФ-2019 призвал отменить административную ответственность для СМИ в виде штрафов за нарушение закона о возрастной маркировке, однако саму маркировку – оставить.