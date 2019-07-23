Некоторым банковским сотрудникам могут запретить смартфоны на работе

IT-специалистам, операционистам и сотрудникам, работающим с базами данных, могут запретить использовать на рабочих местах смартфоны, сообщил глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.

«Эта инициатива не от нас исходящая, но нами поддержанная, потому что проблема информационной безопасности становится все более острой», – заявил Тосунян.

По словам Тосуняна, помимо IT-специалистов запрет может коснуться и сотрудников, работающих с базами данных.

«Почему только IT-специалисты? Это и операционщики, и те, кто сидит на базе данных. Доступ к базе данных имеет очень широкий пул сотрудников. Не весь штат, но довольно широкий круг сотрудников», – сказал он.



По словам главы АРБ, в настоящее время прорабатывается вопрос о разумности мер подобного характера и индивидуальном подходе к сотрудникам, а также соблюдении их свободы.

Вице-президент АБР Алексей Войлуков заявил тем временем, что ассоциация не готовит подобных рекомендации.

Как сообщала ранее во вторник газета «Известия», рекомендации для банков могут появиться уже в сентябре, соответствующую работу ведут ассоциация банков России (АБР) и ассоциация российских банков (АРБ).

Напомним, ранее в июле специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую версию программы-шпиона FinSpy, умеющую наблюдать за всеми действиями на мобильном устройстве пользователя и читать секретные чаты в защищенных мессенджерах.