Некоторым банковским сотрудникам могут запретить смартфоны на работе

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Россия не готова к наплыву китайцев

Китайские туристы - самые желанные для экономики страныФото: Александр Кулебякин/Интерпресс/ТАСС
К китайским туристам сложилось непростое отношение – они ходят толпами, шумят. На Байкале жалуются на горы мусора от них, а в Кремле застали китайца, справляющего нужду. Есть мнение, что наш бюджет не получает от китайских туристов ни копейки – за все уплачено в Китае, а покупки здесь они совершают через свою платежную систему. Что делать России с этим миллионом туристов в год? Подробности...
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«Голодающая» Соболь разогревает Навального

Судя по ее бурной митинговой активности, под «голодовкой» Соболь скрывается заурядная диетаФото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Большинство кандидатов на выборах в Мосгордуму успешно прошли регистрацию, есть среди них и коммунисты, и «яблочники», и даже сторонники Навального. А радикальное меньшинство – те, кто не собрал нужных подписей в свою поддержку, организуют митинги протеста. Есть ли у них шансы добиться от избиркома регистрации через давление «улицы»? Подробности...
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Современная жизнь резко меняет традиции чеченского общества

Чеченский танец строго регламентирован, и горе тому, кто посмеет внести в него измененияФото: Елена Афонина/ТАСС
Исполняемые в Чечне песни должны строго соответствовать местной культурной традиции – и напоминание об этом от одного из чеченских чиновников вызвало на днях изрядный скандал. Однако какова она, эта традиция? Чем чеченский народ принципиально отличается от других? И можно ли сказать, что под влиянием современной жизни чеченцы стремительно меняются? Подробности...
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Для Зеленского пришло время испытания Донбассом

Владимир Зеленский получил контроль над всей украинской властью Фото: TATYANA ZENKOVICH/EPA/ТАСС
Владимир Зеленский получил абсолютную власть над Украиной. Его партия «Слуга народа» не просто выиграла парламентские выборы, но и впервые в истории Украины получила абсолютное большинство мест в Верховной раде. Через месяц Зеленский получит полный контроль над парламентом и сможет сформировать свое правительство. Но именно с этого момента в его президентской карьере и начнутся настоящие сложности. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Ястребы и голуби кружат над Ближним Востоком

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
В ближайшее время мы будем наблюдать своеобразное соревнование между «ястребами» и «голубями» Ирана и США. Первые будут стараться спровоцировать войну. Вторые — добиваться деэскалации в Заливе. Подробности...

Парламент никому не известных людей

Глеб Простаков, журналист
Эту партию в большой игре за власть на Украине выиграл Игорь Коломойский. Но почти неограниченную власть, которую подарили главному «хорошему парню», Владимиру Зеленскому, президентские и парламентские выборы, еще нужно переварить. Подробности...
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Русских на Западе любят из-за хакеров

Антон Крылов, журналист
Несмотря на то, что «Группа крови», исполненная «Металликой», – это стандартный ход группы в любой стране, всплеск интереса к России в англоязычном, то есть глобальном, культурном пространстве – это не подлежащий сомнению факт. Подробности...
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      В Москве появится храм с прозрачной стеной

      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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      Российские звезды показали свою старость

      Российские звезды присоединились к популярному тренду в соцсетях – сделать и опубликовать собственную фотографию в старости. Не упустили возможности посмотреть на себя в будущем Евгений Плющенко и Яна Рудковская, Ксения Собчак и Артем Дзюба
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          Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?
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              Некоторым банковским сотрудникам могут запретить смартфоны на работе

              23 июля 2019, 11:11

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              IT-специалистам, операционистам и сотрудникам, работающим с базами данных, могут запретить использовать на рабочих местах смартфоны, сообщил глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.

              «Эта инициатива не от нас исходящая, но нами поддержанная, потому что проблема информационной безопасности становится все более острой», – заявил Тосунян.

              По словам Тосуняна, помимо IT-специалистов запрет может коснуться и сотрудников, работающих с базами данных.

              «Почему только IT-специалисты? Это и операционщики, и те, кто сидит на базе данных. Доступ к базе данных имеет очень широкий пул сотрудников. Не весь штат, но довольно широкий круг сотрудников», – сказал он.

              По словам главы АРБ, в настоящее время прорабатывается вопрос о разумности мер подобного характера и индивидуальном подходе к сотрудникам, а также соблюдении их свободы.

              Вице-президент АБР Алексей Войлуков заявил тем временем, что ассоциация не готовит подобных рекомендации.

              Как сообщала ранее во вторник газета «Известия», рекомендации для банков могут появиться уже в сентябре, соответствующую работу ведут ассоциация банков России (АБР) и ассоциация российских банков (АРБ).

              Напомним, ранее в июле специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую версию программы-шпиона FinSpy, умеющую наблюдать за всеми действиями на мобильном устройстве пользователя и читать секретные чаты в защищенных мессенджерах.


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