Начата реализация поручений президента по итогам медиафорума ОНФ

Актив ОНФ оперативно приступил к реализации поручений президента Владимира Путина. Они касаются в том числе строительства новой больницы в Севастополе и цифровизации лесной сферы с целью борьбы с пожарами. Путин также поручил разработать предложения о том, чтобы распределять выпускников-медиков на работу в сельскую глубинку.

Во вторник пресс-служба Кремля опубликовала полный список новых президентских поручений. Они даны по итогам по итогам встречи главы государства с участниками пленарного заседания VI Медиафорума независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость», состоявшегося в середине мая. В поручениях указаны конкретные сроки и ответственные за их выполнение лица.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев пообещал немедленно приступить к формированию дорожной карты по строительству медицинских учреждений в городе. Так он отреагировал на соответствующее поручение президента Владимира Путина. «Проектирование всех трех объектов, о которых говорится в поручении президента, завершено, однако есть много вопросов, связанных с началом строительства. Сейчас мы обсуждаем эти вопросы в рамках формирования плана», – заявил Развожаев.

Как сообщает пресс-служба ОНФ, во вторник Развожаев провел совещание в Москве с проектировщиками, представителями профильных департаментов Минздрава, обсудил детали дорожной карты. «Паллиативной помощью также будем обязательно заниматься. Уже есть понимание, как это делать, с учетом лучшего опыта и результатов проекта ОНФ «Регион заботы», – сказал он.

Другое поручение Путина касается совершенствования законодательства по охране лесов от пожаров. Как заявил во вторник модератор тематической площадки ОНФ «Экология», депутат Госдумы Николай Будуев, для его выполнения, в частности, нужно более решительно снижать уровень коррупции и переходить к цифровизации в управлении лесной сферой. По мнению Будуева, это позволит навести порядок с экономической точки зрения и в то же время снизить вероятность рукотворных пожаров.

«Необходим комплексный подход. Это и спутники, которые позволяют в режиме онлайн отслеживать вырубки, пожары. Это и фотоловушки и другие спецсредства», – заявил Будуев.

Депутат добавил, что как только люди будут понимать, что «если ты поджег, то тебя найдут», – поджоги прекратятся. Он напомнил, что по вине человека возникают 95% лесных пожаров.

В-третьих, Будуев призвал пересмотреть нормативно-правовую базу, чтобы минимизировать другие причины, стимулирующие возникновение пожаров.

Также президент поручил лично сопредседателю Центрального штаба ОНФ, доктору Леониду Рошалю до 1 декабря подготовить предложения о возможности направления выпускников медицинских вузов на работу по распределению.

«Очень хорошо, что сегодня дано конкретное поручение и ОНФ, и Национальной медицинской палате, крупнейшему врачебному объединению России, проработать этот вопрос. Что касается социальных условий для тех, кто едет на село и расширение этих условий, – это тоже очень важно. Мы приветствуем поручение главы государства и очень надеемся, что они будут исполнены. А если они будут исполнены досрочно, то еще лучше», – сказал Рошаль.