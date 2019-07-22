Антигерой 2 мая объявил о победе на выборах в Одесской области

Представлявший в Раде «Блок Петра Порошенко» одиозный депутат Алексей Гончаренко заявил, что победил на выборах в Верховную раду Украины.

Гончаренко баллотировался как самовыдвиженец, он баллотировался в Раду по мажоритарному округу №137 в Одесской области. Его основным соперником является Александр Муконин (партия «Слуга народа»), передает издание «Реал».

Стоит отметить, что подсчет голосов по округу Гончаренко еще не закончен, а разрыв между ним и его ближайшим конкурентом минимальный.

Гончаренко стал известен после того, как сфотографировался у тела погибшего в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года одессита Геннадия Кушнарева. Отец Гончаренко – бывший мэр Одессы, Гончаренко-младший также состоял в «Партии Регионов» экс-президента страны Виктора Януковича.

Также Гончаренко известен несколькими драками в украинском парламенте. Кроме того, он ездил в Нидерланды агитировать местное население голосовать за ассоциацию с Украиной (в итоге проголосовали против).

По последним данным, обработано 80% протоколов на выборов в Раду, партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» продолжает удерживать лидерство.