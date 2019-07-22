Шмелева: «Россия – страна возможностей» помогает раскрываться талантам

Глава образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева заявила, что проекты, конкурсы и образовательные программы АНО «Россия – страна возможностей» помогают каждому найти путь к раскрытию своего таланта.

В понедельник на сайте Кремля опубликован президентский указ, согласно которому президент России Владимир Путин возглавил наблюдательный совет автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия – страна возможностей». Елена Шмелева вошла в состав Наблюдательного совета.

«Решение президента России о включении меня в состав наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» – почетное и ответственное назначение. «Россия – страна возможностей» продвигает перспективные общественные и благотворительные инициативы, реализует проекты, конкурсы и образовательные программы. То есть, ищет и находит пути, чтобы каждый талант нашел свой путь к раскрытию. Для меня это самый важный аспект», – цитирует Шмелеву сайт АНО «Россия – страна возможностей».

«Хочу поблагодарить президента России за оказанное высокое гражданское и профессиональное доверие. Мы решим все поставленные задачи по модернизации страны, для этого у нас достаточно людей, идей и ресурсов», – заключила руководитель фонда «Талант и успех».

Согласно президентскому указу, членами наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» под руководством президента являются: заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, президент, председатель правления публичного акционерного общества «Сбербанк России» Герман Греф, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева, руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.