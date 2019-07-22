Путин предоставил российское гражданство зампреду правления «Новатэка»

Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство замглавы правления «Новатэка» Марка Энтони Джетвея.

«В соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации Джетвея Марка Энтони, родившегося 19 июля 1957 года в Соединенных Штатах Америки», – говорится в опубликованном на официальном портале правовой информации документе.

Джитвэй трудится в «Новатэке» свыше 15 лет, переехал в Москву в 1995 году. Он является экспертом в нефтяной и газовой отрасли, выступает на отраслевых и инвестиционных конференциях по этой тематике, опубликовал многочисленные статьи по нефти и газу.

Был признан журналом Investor Relations Magazine одним из лучших главных финансовых директоров в России и СНГ, и журналом Institutional Investor в качестве одного из пяти лучших главных финансовых директоров в нефтегазовой отрасли в Европе.