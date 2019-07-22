Медведев заявил о решении задачи продовольственной безопасности в России

Задачи продовольственной безопасности в целом по России решены, заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев на совещании о стимулировании экспорта сельхозпродукции.

«В целом по стране решены задачи продовольственной безопасности. Мы только что обсуждали, как все это начиналось в 2006-2007 годах, когда был первый национальный проект. Тогда многие задачи стояли очень остро, а сейчас у нас самый широкий выбор продуктов российского производства, и наши сельхозпроизводители не только могут, но и хотят выходить на иностранные рынки», – сказал премьер, передает ТАСС.

Он добавил, что агропромышленный комплекс в России растет быстрыми темпами, «и это видно невооруженным взглядом». При этом премьер считает выполнимой цель нарастить экспорт сельхозпродукции до 45 млрд долларов к 2024 году.

В понедельник премьер также ознакомился с работой Курского мясоперерабатывающего завода. Ему рассказали об этапах производства, показали цех обвалки мяса, цех производства и упаковки полуфабрикатов, который работает круглосуточно. Также Медведеву показали автоматизированный склад, через который за сутки проходит около 130 тонн продукции. Перемещением продукции здесь полностью управляет компьютерная система – роботы принимают продукцию из цеха обвалки и по заказу работников цеха полуфабрикатов выдают нужный объем. Премьеру продемонстрировали образцы готовой продукции. Медведев похвалил представленный широкий ассортимент.

Осмотрев предприятие, Медведев похвалил широкий ассортимент продукции. «Неплохо», – сказал он.

Курский мясоперерабатывающий завод производит мясную продукцию и мясные полуфабрикаты под торговыми марками «Ближние горки» и «Дмитрогорский продукт». Это инновационное высокотехнологичное предприятие, используемые здесь оборудование и технологии мясопереработки применяются только на двух комплексах Европы – в Швейцарии и Германии.

Производственная мощность предприятия – 185 тыс. тонн мяса и мясопродуктов в год, в том числе 18 тыс. тонн полуфабрикатов. Ассортимент включает свыше 100 наименований, продукция реализуется в 33 регионах страны, в странах Таможенного союза, во Вьетнаме и Гонконге.