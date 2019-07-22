В Минздраве объяснили смерть мужчины от укуса гадюки

Министерство здравоохранения Челябинской области подтвердило, что в больнице, куда поступил мужчина после укуса змеи, не было противоядия.

В Минздраве сообщили, что сыворотки против яда гадюки в районной больнице в Челябинской области не было. Она была доставлена в медучреждение только на следующий день после госпитализации 46-летнего Эдуарда Боровикова из-за укуса, но мужчина к тому времени уже скончался, передает РИА «Новости».

Отмечается, что местный житель был доставлен на скорой и госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы села Долгодеревенское 17 июля в 12.10 (10.10 мск). Родственники рассказали, что в огороде его укусила змея в левую кисть.

«Через врачебную комиссию учреждения было заказано пять ампул сыворотки против яда гадюки обыкновенной... Сыворотку в районную больницу села Долгодеревенское поставили 18 июля... Несмотря на проводимое лечение, состояние больного прогрессивно ухудшалось – 17 июля в 22.00 (20.00 мск) наступила остановка дыхания и кровообращения, в 22.30 (20.30 мск) констатирована смерть пациента», – сказано в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что при поступлении в больницу состояние больного оценивалось, как тяжелое, на фоне хронической патологии.

После данного инцидента прокуратура начала проверку качества медпомощи, оказанной умершему мужчине.

«Прокуратурой Сосновского района организована проверка качества оказания пациенту медицинской помощи. По итогам проверки в случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования», – отметили в пресс-центре прокуратуры региона.

Ранее сообщалось, что женщина в Саратовской области умерла от укуса змеи на кладбище.