Женщина в Саратовской области умерла от укуса змеи на кладбище

Женщина скончалась в Александрово-Гайском районе Саратовской области, предположительно, после укуса змеи.

«По предварительным данным, 25-летняя женщина с семьей находилась на открытой местности, когда ее укусила змея. В течение пяти минут ей стало плохо, она потеряла сознание. Муж попытался отсосать яд, затем родственники повезли ее в ФАП. В ФАП она поступила уже без пульса, без давления, там проводили первичную реанимацию», – сообщили в пресс-службе минздрава Саратовской области РИА «Новости».

По данным экстренных служб, инцидент произошел на территории кладбища у хутора Морозов.

Отмечается, что родственники, вызвав скорую, повезли пострадавшую в сторону больницы навстречу карете скорой помощи. «Медики скорой констатировали смерть, до больницы они не доехали. Не исключено, что причиной смерти стал анафилактический шок, но точную причину установит судмедэкспертиза, которая сейчас проводится», – добавили в минздраве.

Ранее сообщалось, что житель Техаса едва не погиб после того, как его укусила отрезанная голова змеи.