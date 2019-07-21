Самолеты столкнулись в аэропорту в США

В международном аэропорту американского города Нашвилл столкнулись два самолета авиакомпании Southwest Airlines, сообщает телеканал WSMV.

Инцидент произошел во время буксировки. Один из самолетов задел крыло другого, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал.

Пострадавших нет. Сейчас самолеты временно сняты с полетов для техосмотра.

В начале июля в аэропорту Схипхол в Амстердаме столкнулись два пассажирских самолета. В июне самолет авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание аэропорта во Франции после приземления.