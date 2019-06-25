Самолет с пассажирами врезался в здание аэропорта во Франции

Во Франции самолет авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание аэропорта после приземления.

Инцидент произошел в аэропорту Ниццы. При приземлении Boeing 777 задел здание аэропорта, передает РИА «Новости».

«Из-за ошибки в управлении левое крыло самолета столкнулось с аркой центрального моста, проходящего от здания международного аэропорта Ниццы до площади», – сообщается в заявлении авиакомпании.

В пресс-службе перевозчика сообщили, что всем пассажирам и экипажу была оперативно оказана помощь. Людям помогли покинуть воздушное судно, никто из них не пострадал.

В настоящее время авиакомпания сотрудничает с французскими органами для проведения расследования произошедшего.