Слова Зеленского об обстреле Первомайска ужаснули российских журналистов

Телеведущая Ольга Скабеева и российский военный корреспондент Александр Коц прокомментировали высказывание президента Украины Владимира Зеленского по поводу обстрела Первомайска, который за несколько часов до начала перемирия устроили украинские военнослужащие.

Отвечая на расспросы о ситуации в Донбассе, Зеленский назвал смерть человека «проблемой». «Выстрелов не было, но у нас там есть одна проблема. Есть погибшие люди. Из-за мины», – сказал глава украинского государства.

«Ужас какой!» – написала в своем Telegram-канале Скабеева, решив, что Зеленский говорит про погибшую в результате обстрела Первомайска женщину.

«Оля, он про погибшую женщину даже не вспомнил. «Проблема» – это двое подорвавшихся на мине солдат ВСУ (подорвались четыре, двое погибли)», – ответил ей Александр Коц.

«Именно это, Саш, ужасает!» – добавила Скабеева.

Ранее в воскресенье сообщалось, что вблизи населенного пункта Счастье в Донбассе в результате срабатывания взрывного устройства погибли двое украинских военнослужащих, еще двое получили ранения.

За несколько часов до летнего перемирия украинские силовики обстреляли Первомайск. В результате погибла мирная жительница, несколько человек пострадали, в том числе девочки 14 и трех лет.