Участница «Мисс Англия» удивила жюри своим купальником

Участница конкурса красоты «Мисс Англия» мусульманка Айша Хан удивила жюри выбором купальника.

21-летняя девушка прислала вместо традиционного фото в бикини предоставила снимки в гидрокостюме ныряльщика. Несмотря на костюм, скрывающий большую часть тела, девушка попала в число 20 финалисток, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Sun.

По словам девушки, в открытом купальнике она чувствует себя некомфортно и ей не хотелось бы показывать много обнаженного тела.

«Я горжусь тем, что осталась верна себе на протяжении всего соревнования и не сделала ничего, что противоречило бы моим моральным ценностям», – заявила Хан.

Участница уверена, что ее поступок позволил ей выгодно выделиться на фоне других конкуренток. Она заняла титул «Мисс Ланкашир», что позволило ей участвовать в конкурсе красоты на национальном уровне.

Подведение итогов состоится 1 августа 2019 года. Победительница будет представлять Соединенное королевство на конкурсе «Мисс мира», который пройдет в Лондоне в декабре.