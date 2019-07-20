Дана Борисова визуально ответила украинским радикалам

Российская телеведущая Дана Борисова в ответ на истерику украинских националистов из-за ее поездки в Киев опубликовала фотографию с «майдана Незалежности», центральной площади столицы Украины.

«Сегодня на майдане Незалежнocтi (побывать возле монумента Независимости) в прекрасном Киеве. В свое время жила в этом городе три месяца», – написала она в Instagram.

Ранее Борисова говорила, что реакция на ее приезд в Киев не стала для нее неожиданной. При этом она призналась, что у нее осталось хорошее отношение к городу, в котором она бывала, «когда ситуация была стабильнее».

Напомним, радикально настроенные пользователи украинского сегмента соцсетей возмутились приездом Борисовой на съемки шоу в Киев, припомнив ей визит в Крым после 2014 года.