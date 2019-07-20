Появилась новая версия гибели группы Дятлова

Житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин выдвинул новую гипотезу гибели группы Дятлова в 1959 году. По его мнению, причиной трагедии могла стать редкая болезнь, о которой знают народы севера.

Поморы называют этот недуг «мерячкой», эскимосы – «зовом Полярной звезды», саамы зовут ее эмериком, якуты – шаманским насылом, а английский врач Уотсон назвал «полярной истерией», пишет Ura.ru.

Исследователь рассказал, что о странной болезни узнал от дочери, которая преподавала в крупнейшем вузе за Полярным кругом – Мурманском арктическом госуниверситете. «Проявляется заболевание в том, что люди временно отключаются от реального восприятия окружающего – они слышат голоса, звуки, видят ангелов или прекрасные женские лица, одновременно повторяют движения. Есть данные о внезапных уходах на север целых стойбищ северных народов, оставивших горящие очаги и плачущих грудных детей», – сообщил он.

Мехоношин рассказал, что так на людей действует космическое излучение, которое возле полюсов гораздо агрессивнее, поскольку магнитное поле Земли там слабее. «Свидетели отмечали, что люди, охваченные «мерячкой», стремятся двигаться к северу, становятся нечувствительными к боли и холоду, некоторые рвут на себе одежду, а если кто-то пытается помешать им – становятся агрессивными и сопротивляются с нечеловеческой силой», – описал он.

По словам Василия, такое состояние может продолжаться долго, сопровождаться конвульсиями и рыданиями. Затем человек впадает в глубокий сон, после которого неожиданно приходит в себя, ничего не помня.

По словам исследователя, ему самому или его близким не доводилось сталкиваться с этой болезнью, но его близкий друг-альпинист рассказывал, что встречался с подобными явлениями.

«В горах, в условиях холода и нехватки света люди начинают вести себя неадекватно, повторять какие-то действия, словно зомби», – говорит Мехоношин.

Житель Нижнего Тагила уверен, что в трагедии дятловцев злую роль сыграл целый комплекс факторов. Он не отвергает ряд других версий, в том числе о сходе снежной лавины или «снежной доски», о пагубном воздействии урагана при крайне низких температурах.

Однако именно «полярная истерия», по его мнению, объясняет, почему дятловцы, выбравшись из палатки, бросили ее, все свои вещи и устремились в долину.

«Пробуждение же туристов от данного состояния могло произойти у подножия горы, около кедра, и не одновременно у всех. Если допустить, что это произошло именно так, можно представить себе тот ужас, который охватил очнувшихся людей, обнаруживших себя ночью полуодетыми в лесу, на морозе, вдалеке от палатки», – отметил он. Таким образом, предполагает Мехоношин, «дятловцы» могли замерзнуть и умереть.

Руководитель Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич счел версию Мехоношина любопытной. Он отметил, что перевал Дятлова находится не за Полярным кругом, а на Северном Урале, однако место, по его мнению, является аномальным. «Мы в этом году специально едем туда с магнитометрами и другой аппаратурой, чтобы замерить разного рода показатели, в том числе – магнитного поля Земля», – рассказал он.

«К озвученной версии должны прислушаться как минимум прокуроры, которые проводят сейчас проверку по факту гибели туристов-дятловцев», – добавил эксперт.

В начале марта СК представил материалы, согласно которым группа Дятлова погибла из-за экстремальных условий, в которых оказались туристы. Согласно документам, в появлении мистических версий произошедшего виновата халатность следователей.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему о трагедии, произошедшей с группой Дятлова, не могут забыть спустя 60 лет.