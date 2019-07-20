Появилась новая версия гибели группы Дятлова

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Россия заработает на любви Европы к зеленой энергетике

Существование возобновляемых источников энергии невозможно без традиционнойФото: Egon Bomsch/Global Look Press
В Германии впервые из энергии солнца, ветра, воды и биомассы произвели больше электроэнергии, чем на атомных и угольных станциях. Парадоксально, но эта мода Европы на зеленую энергетику в перспективе может помочь Газпрому зарабатывать больше. Но как это возможно?  Подробности...
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«Голодающая» Соболь разогревает Навального

Судя по ее бурной митинговой активности, под «голодовкой» Соболь скрывается заурядная диетаФото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Большинство кандидатов на выборах в Мосгордуму успешно прошли регистрацию, есть среди них и коммунисты, и «яблочники», и даже сторонники Навального. А радикальное меньшинство, – те, кто не собрал нужных подписей в свою поддержку, – организуют митинги протеста. Есть ли у них шансы добиться от избиркома регистрации через давление «улицы»? Подробности...
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Почему Иран не отпускает российских моряков

Судьба российских моряков с танкера Stena Impero сейчас в руках ИранаФото: Stena Bulk/Reuters
Среди членов экипажа британского судна Stena Impero оказались трое россиян. Танкер задержали власти Ирана после того, как тот столкнулся с рыболовецкими судами. Весь экипаж остается на борту Stena Impero, с которым не удается установить связь. В России пообещали добиваться скорейшего освобождения моряков. Каковы шансы на успех и есть ли у Ирана право удерживать Stena Impero? Подробности...
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Теория вероятности рисует новую картину «высадки американцев на Луну»

Эти кадры стали знаменитыми - но и их сегодня подвергают сомнениюФото: NASA/Neil A. Armstrong
Пятьдесят лет назад американцы, как считается, совершили величайший космический подвиг – человек впервые высадился на Луне. Уже в тот момент у скептиков возникли подозрения, что вся программа американской высадки на Луну была одной огромной мистификацией. Почему же версия о «лунном заговоре» столь же живуча, как и версия о «лунной победе»? Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Секта «налунунелетальщиков» и всемирный поход гендерастов

Дмитрий Юрьев, политолог
«Земля плоская», картофельные бунты, антипрививочники — маргиналы становились на пути прогресса всегда. Американцы летали на Луну – успокойтесь уже. Не о чем тут спорить, а можно только гордиться человечеством, как таковым. Подробности...
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Президент Украины между реальными пацанами и американской мечтой

Глеб Простаков, журналист
Судя по всему, Владимиру Зеленскому готовят роль молодого картонного президента при сильных регентах – представителях США и местной олигархии. На основные должности в государстве ему просто не дадут назначить своих людей. Подробности...
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Чувствительность России к оскорблениям – результат жестокого опыта

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Нельзя всем все прощать и не обращать внимания на выпады против нашей страны. Как и нельзя заряжать «Тополя-М» на каждый глупый выкрик какой-нибудь габунии. Надо реагировать на все, но с позиции сильного. Подробности...
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              Появилась новая версия гибели группы Дятлова

                 20 июля 2019, 16:58
              Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
              Текст: Ольга Никитина

              Версия для печати  •
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              Житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин выдвинул новую гипотезу гибели группы Дятлова в 1959 году. По его мнению, причиной трагедии могла стать редкая болезнь, о которой знают народы севера.

              Поморы называют этот недуг «мерячкой», эскимосы – «зовом Полярной звезды», саамы зовут ее эмериком, якуты – шаманским насылом, а английский врач Уотсон назвал «полярной истерией», пишет Ura.ru.

              Исследователь рассказал, что о странной болезни узнал от дочери, которая преподавала в крупнейшем вузе за Полярным кругом – Мурманском арктическом госуниверситете. «Проявляется заболевание в том, что люди временно отключаются от реального восприятия окружающего – они слышат голоса, звуки, видят ангелов или прекрасные женские лица, одновременно повторяют движения. Есть данные о внезапных уходах на север целых стойбищ северных народов, оставивших горящие очаги и плачущих грудных детей», – сообщил он.

              Мехоношин рассказал, что так на людей действует космическое излучение, которое возле полюсов гораздо агрессивнее, поскольку магнитное поле Земли там слабее. «Свидетели отмечали, что люди, охваченные «мерячкой», стремятся двигаться к северу, становятся нечувствительными к боли и холоду, некоторые рвут на себе одежду, а если кто-то пытается помешать им – становятся агрессивными и сопротивляются с нечеловеческой силой», – описал он.

              По словам Василия, такое состояние может продолжаться долго, сопровождаться конвульсиями и рыданиями. Затем человек впадает в глубокий сон, после которого неожиданно приходит в себя, ничего не помня.

              По словам исследователя, ему самому или его близким не доводилось сталкиваться с этой болезнью, но его близкий друг-альпинист рассказывал, что встречался с подобными явлениями.

              «В горах, в условиях холода и нехватки света люди начинают вести себя неадекватно, повторять какие-то действия, словно зомби», – говорит Мехоношин.

              Житель Нижнего Тагила уверен, что в трагедии дятловцев злую роль сыграл целый комплекс факторов. Он не отвергает ряд других версий, в том числе о сходе снежной лавины или «снежной доски», о пагубном воздействии урагана при крайне низких температурах.

              Однако именно «полярная истерия», по его мнению, объясняет, почему дятловцы, выбравшись из палатки, бросили ее, все свои вещи и устремились в долину.

              «Пробуждение же туристов от данного состояния могло произойти у подножия горы, около кедра, и не одновременно у всех. Если допустить, что это произошло именно так, можно представить себе тот ужас, который охватил очнувшихся людей, обнаруживших себя ночью полуодетыми в лесу, на морозе, вдалеке от палатки», – отметил он. Таким образом, предполагает Мехоношин, «дятловцы» могли замерзнуть и умереть.

              Руководитель Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич счел версию Мехоношина любопытной. Он отметил, что перевал Дятлова находится не за Полярным кругом, а на Северном Урале, однако место, по его мнению, является аномальным. «Мы в этом году специально едем туда с магнитометрами и другой аппаратурой, чтобы замерить разного рода показатели, в том числе – магнитного поля Земля», – рассказал он.

              «К озвученной версии должны прислушаться как минимум прокуроры, которые проводят сейчас проверку по факту гибели туристов-дятловцев», – добавил эксперт.

              В начале марта СК представил материалы, согласно которым группа Дятлова погибла из-за экстремальных условий, в которых оказались туристы. Согласно документам, в появлении мистических версий произошедшего виновата халатность следователей.

              Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему о трагедии, произошедшей с группой Дятлова, не могут забыть спустя 60 лет.


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