Рак связали с «синдромом разбитого сердца»

Американские кардиологи заявили, что так называемый синдром такоцубо или «синдром разбитого сердца» связан с развитием онкологии.

Такоцубо представляет собой острый синдром сердечной недостаточности, которому часто предшествует эмоциональный или физический стресс, вызванный как печальными событиями в жизни, так и чрезмерной радостью, передает «Российская газета» со ссылкой на Journal of the American Heart Association.

Синдром по своим проявлениям во многом напоминает сердечный приступ – та же жгучая боль в груди, учащенное сердцебиение, одышка.

В рамках работы с 1 тыс. 600 добровольцами исследователи выяснили, что у каждого шестого человека с такоцубо через какое-то время диагностировали появление злокачественной опухоли.

«Связь между «синдромом разбитого сердца» и раком до конца не изучена, но она есть – у значительного количества пациентов с такоцубо обнаруживаются злокачественные новообразования. Но паниковать не стоит, просто обследуйте свой организм, если вы пережили сильнейшее потрясение», – посоветовали специалисты.

Ранее стало известно, что употребление даже небольших порций сладких напитков, в том числе соков, связано с риском возникновения онкологических заболеваний.