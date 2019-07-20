Политолог: Развозжаев призвал все политические силы Севастополя соблюдать закон

Избирательные комиссии обязаны соблюдать закон и если у кандидатов и партий есть нарушения в подписных листах, то их нельзя допускать к выборам. Так прокомментировала газете ВЗГЛЯД политолог Алена Август решение избиркома Севастополя, который забраковал списки кандидатов в депутаты заксобрания от ряда непарламентских партий. О ситуации высказался и врио губернатора города Михаил Развожаев.

«Если партия не может оформить документы в соответствии с законом, собрать подписи – это свидетельство того, как партия вообще относится к закону», – полагает Август. Она напомнила, что в документах, сданных в избирком этими партиями, обнаружены многочисленные ошибки.



Как сообщил Севастопольский новостной портал, рабочая группа приизбиркоме, которая проверяла подписи горожан в поддержку выдвижения одного из самовыдвиженцев в заксобрание, признала 100% подписей недействительными. Причина в неправильном нотариальном заверении сборщиков подписей. Кроме того, как сообщает ТАСС, у «Партии дела» есть подписи, поставленные за нее не жителями Севастополя. По словам главы избиркома Сергея Даниленко, у этой же партии не были указаны первые три кандидатуры из списка, а человек, указанный первым в списке «Партии ветеранов России», имеет непогашенную судимость. У партии «Родина» и Российской экологической партии «Зеленые» люди, собиравшие подписи, не указывали год рождения, а такие подписные листы считаются недействительными. Кроме того, некоторые подписи внесены не сборщиком подписи и не подписавшимся - это нарушение выявили графологи.

«Избирательные комиссии обязаны соблюдать закон и если у кандидатов и партий есть нарушения в подписных листах, то их нельзя допускать к выборам», подчеркнула Август.



Медиацентр Севастополя, где собирались подписи за кандидатов от непарламентских политсил и самовыдвиженцев сегодня посетил врио губернатора города Михаил Развожаев. Он заявил, что у избиркома должен быть один подход ко всем партиям и кандидатам в депутаты, но при этом не стал комментировать решения комиссии: «Потому что это может быть воспринято как то, что высшее должностное лицо субъекта даёт оценку действиям избиркома, а это неправомерно. Избирком должен объективно показать нарушения, доказательства, которые есть».

Он отметил, что будет готов работать со всеми политическими силами, которые пройдут в законодательное собрание.



По мнению Алены Август, врио губернатора продемонстрировал таким образом, что он не связан ни с какими политическими силами города и в своих решениях опирается только на соблюдение законности: «Он, абсолютно демократический: мол, все идите на выборы, а дальше – вы либо можете сделать все по закону, либо споткнетесь. Перепрыгнуть закон нельзя, он для всех один».



Выборы депутатов Законодательного собрания Севастополя второго созыва пройдут 8 сентября. Парламент Севастополя состоит из 24 депутатов: 16 из них будут избраны по партийным спискам, восемь - по одномандатным округам. Действующий депутатский корпус был избран в сентябре 2014 года, вскоре после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.