Музыку Катамадзе удалили из «Яндекса» и «ВКонтакте»

Альбомы и синглы грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе удалены из российских медиаплееров iTunes, Google Play Music, а также из «Яндекс.Музыки» и «ВКонтакте».

Их ранее можно было найти в медиаплеерах, но прослушивание в России было запрещено. Позже на сервисах осталось только несколько композиций, сообщает «Собака».

Между тем, ранее стало известно, что концерт Нино Катамадзе 27 марта 2020 года в Москве пока не отменен.

Катамадзе на фоне антироссийских протестов в Тбилиси заявила об отказе выступать в России. Высказывания Катамадзе комментировали в Кремле.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, чем знаменита грузинская певица.

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