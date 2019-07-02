Экс-командир части осужден за использование труда контрактников

Экс-командир одной из воинских частей на Камчатке приговорен к 9,5 годам колонии строгого режима за привлечение военнослужащих по контракту к строительству на земельном участке родственницы и получение взятки, сообщает главная военная прокуратура.

«Суд установил, что военнослужащий в 2015 и 2016 годах организовал привлечение подчиненных ему по службе военнослужащих по контракту к выполнению строительных работ на принадлежащем его родственнице земельном участке», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также командир части обеспечил беспрепятственный доступ директору ООО на территорию режимного объекта, за что получил строительные материалы на сумму 1,4 млн рублей, сообщает военная прокуратура.

«Суд приговорил виновного к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима со штрафом в размере 7 млн 350 тыс. рублей, лишил его воинского звания «капитан 1 ранга запаса», – отмечается в сообщении.

Имущество, полученное военнослужащим в качестве взятки, было конфисковано.