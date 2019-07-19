Пушилин опроверг поддержку плана Медведчука по Донбассу

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что переговоры по урегулированию в Донбассе идут только в рамках контактной группы на переговорах в Минске.

«Политическая сила, которую представляет Медведчук, одна из немногих, а может, даже единственная, кто последовательно отстаивает мирное урегулирование конфликта. А что касается разных планов, формул, то здесь нужно быть более конкретным. Здесь мы с моим коллегой Леонидом Ивановичем [Пасечником, главой ЛНР] опираемся только на минские соглашения, на комплекс мер. И здесь все переговорные процессы проходят только в контактной группе на минской площадке и никак иначе», – сказал Пушилин, передает РИА «Новости».

Ранее глава политсовета украинской «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук на встрече с депутатами Европарламента сообщил, что его предложение по объединению ДНР и ЛНР в единый автономный регион со свободной экономической зоной поддержали главы непризнанных республик.