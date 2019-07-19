Малазийские бизнесмены заявили о «дискриминации» пальмового масла в России

Совет производителей пальмового масла в Малайзии заявил, что планы Госдумы по повышению НДС на продукт – дискриминационная политика против пальмового масла.

Повышение НДС противоречит номам ВТО, заявили в совете, передает «Интерфакс».

Совет заявил, что противодействие в подделке молочной продукции нужно направлять на тех, кто фальсифицирует, а не на продукт, с помощью которого подделывают.

Совет также попросил отказаться российских депутатов от «дискриминационной» риторики в отношении пальмового масла.

В среду спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что на рассмотрение Госдумы будет внесен законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20%. Деньги, полученные от повышения, было предложено направить на на поддержку производителей молока в России.