Нафтогаз сообщил об отклонении апелляции Газпрома судами Нидерландов и Люксембурга

Руководство украинского «Нафтогаза» заявило, что суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции Газпрома в делах о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража на территории этих стран.

По данным украинской компании, соответствующие решения были приняты 8 и 19 июля, передает ТАСС.

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов. Однако Газпром добился остановки исполнения решения Стокгольмского арбитража. Апелляционный суд округа Свеа в Швеции назначил слушания по апелляции Газпрома на октябрь 2019 года.

Между тем, летом 2018 года «Нафтогаз» начал процесс принудительного взыскания 2,56 млрд долларов через арест активов российского холдинга в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах, Люксембурге, которые Газпром также обжаловал.