Стало известно о возможном убийстве двух россиянок в Мюнхене

Правоохранительные органы ФРГ не исключили возможности убийства двух пропавших в Мюнхене россиянок или совершения в отношении них насильственного преступления.

Представитель полиции заявил, что «все обстоятельства позволяют предполагать совершение насильственного преступления», передает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

Отмечается, что дело ведет отдел по расследованию убийств мюнхенской полиции.

В генконсульстве России в Мюнхене сообщили, что пока не располагают новой информацией, но контролируют ход расследования.

Ранее стало известно об исчезновении в Мюнхене двух россиянок. Возбуждено уголовное дело, сообщили в посольстве России в Германии.

По данным полиции, 41-летняя женщина и ее 16-летняя дочь покинули квартиру на улице Оттобруннерштрассе, чтобы отправиться в торговый центр, расположенный в районе Нойперлах.

После этого на контакт с близкими они не выходили. Указывается, что такое поведение «крайне нетипично», поэтому россиянки были занесены в список пропавших без вести.

Ранее в США убили уроженку России с двумя детьми.