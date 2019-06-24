В США убили уроженку России с двумя детьми

Натурализовавшаяся в Соединенных Штатах россиянка Алла Аушева в субботу была убита вместе с двумя детьми у себя дома в районе Стейтен-Айленд в Нью-Йорке, сообщили в полиции города.

Звонок в полицию поступил приблизительно в 10.30 (17.30 мск) утра субботы. Полицейские обнаружили задымление в результате небольшого возгорания внутри здания. Устранив его, сотрудники полиции смогли попасть внутрь. В здании обнаружили тела женщины, которая, как выяснилось позднее, оказалась 37-летней Аллой Аушевой, и двух ее детей. Все они погибли на месте, точные причины смерти пока не установлены. Версия убийства рассматривается как приоритетная, передает ТАСС.

В полиции сообщили о задержании 36-летнего Шейна Уолкера, который, очевидно, является отцом детей Аушевой. Ему предъявлены обвинения в убийстве, причинении смерти по неосторожности, поджоге и незаконном владении оружием.

Газета New York Post добавляет, что россиянка приняла американское гражданство около семи лет назад. Утверждается, что она служила в ВВС национальной гвардии США.