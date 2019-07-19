Синоптики сказали, когда в Москве закончатся дожди

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала об уменьшении интенсивности дождей в Москве в ближайшие дни.

«Все расчеты показывают, что интенсивность дождей будет уменьшаться с каждым днем, хотя сегодня все еще не исключено развитие грозовой деятельности: за сегодняшний день может выпасть до 8 мм осадков, в субботу дождей будет поменьше, температура воздуха начнёт постепенно повышаться», – цитирует RT Позднякову.

По ее словам, в выходные в Москве будет больше солнца и не более 1–2 мм осадков.

«То, что касается начала следующей недели, во всяком случае, и в понедельник, и во вторник нас ожидает солнечная погода без осадков, и дневная температура продолжит повышаться. Не исключено, что на термометрах мы вновь увидим отметку +25 градусов по Цельсию», – сказала Позднякова.

Напомним, в среду синоптики заявили о росте числа неблагоприятных явлений в Москве за последние 30 лет.