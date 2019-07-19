США заявили о нарушении Россией «духа Минских соглашений»

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер утверждает, что выдача российских паспортов украинцам якобы «открыто противоречит духу Минских соглашений».

По версии США, действия России угрожают «восстановлению мира» на Украине, передает ТАСС.

В среду все жители Донбасса, а не только ДНР и ЛНР, получили право претендовать на гражданство России – соответствующий указ подписал глава российского государства Владимир Путин.