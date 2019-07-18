В Мосгоризбирком поступило три жалобы от незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

В Мосгоризбирком поступило три жалобы незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, в четверг планируется рассмотреть первую жалобу, сообщил замглавы Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Ранее глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.

«На сегодняшнее утро поступило уже три заявления в рабочую группу, три отвергнутых кандидата, а всего их 57», – сказал Венедиктов на совместном заседании штаба по наблюдению за выборами в Мосгордуму, передает РИА «Новости».

Он отметил, что заявления подали Ирина Собянина, Константин Лисица и Юлия Серебрянская.

«Уже сегодня рассмотрение первой жалобы в Мосгоризбиркоме. Сегодня в 16 часов рассмотрение под названием «Собянина против Собянина», – добавил Венедиктов.

Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.

Добавим, в среду в Москве на Трубной площади прошла несанкционированная акция в поддержку в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы, где один из участников объявил минуту молчания «по украинцам и грузинам, погибшим во время конфликтов с Россией», передает «Ридус». Это возмутило пользователей соцсетей, которые написали о неуместности подобных утверждений.