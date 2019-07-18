Москва потребовала с Церетели 55 млн рублей

В Арбитражном суде Москвы зарегистрирован иск столичного департамента городского имущества к скульптору Зурабу Церетели о взыскании более 55 млн рублей, следует из документов арбитража.

Иск подан 15 июля, но пока не принят к производству. Основания для подачи иска не указаны, передает РИА «Новости».

Разбираться с этим делом предстоит судье Кристине Хабаровой, специализирующейся на спорах в вопросах приватизации, частной собственности и аренды.

Напомним, ранее сообщалось, что в московском музее-мастерской художника Зураба Церетели скульптура упала на десятилетнего мальчика в момент съемки селфи.