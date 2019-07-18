Коллекторы назвали оптимальное количество кредитов для заемщика

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев рассказал, что два кредитных договора являются оптимальным количеством для одного заемщика, если только они соответствуют доходам.

«Формулы «благополучия» не существует. Однако определенно точно, что количество кредитов должно находиться условно в пределах двух на одного заемщика, а платежная нагрузка должна быть соразмерна доходу», – передает РИА «Новости» слова Мехтиева.

Он добавил, что такое количество кредитов позволит погашать их без больших рисков.

«Иски начинаются там, где количество открытых кредитов превышает три», – сказал Мехтиев, отметив, что сейчас на одного заемщика в России в среднем приходится 1,5-2 кредита.

Напомним, в конце июня коллекторы рассказали о «золотом правиле» оформления ипотеки.