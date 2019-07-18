Названы самые вредные для климата России леса

Леса Магаданской и Волгоградской областей, Чукотки и Тувы выбрасывают в атмосферу больше углекислого газа, чем поглощают, заявила директор Института глобального климата и экологии им. академика Израэля Анна Романовская.

Ежегодно страны мира подают данные о балансе парниковых газов в Рамочную конвенцию ООН об изменении климата. Россия предоставит в 2019 году свой отчет на основе данных 2017 года. Как пояснила Романовская, кадастр готовится за период «минус два года».

«Согласно нашим расчетам российские леса выступали в качестве экологического донора планеты: они поглощают СО2 больше, чем выбрасывают. По оценкам для 2017 года исключение составляли леса четырех регионов (Чукотский автономный округ, Тува, Магаданская и Волгоградская области), однако вклад этих регионов в общий баланс СО2 незначителен. В целом леса России (без учета резервных лесов) обеспечивали поглощение более 800 миллионов тонн СО2 в 2017 году», – передает РИА «Новости» слова Романовской.

По ее словам, лес служить источником СО2 в том случае когда выбросы от лесных пожаров и рубок превосходят по объему возможности лесов накапливать углерод.

Леса Чукотки, Магаданской области и Тувы отличаются низкой скоростью роста и большими площадями пожаров, что в итоге приводит к выбросам СО2.

«Эти три региона из года в год являются источниками выбросов СО2. Скорее всего, ситуация будет сохраняться, если не удастся сократить площади лесных пожаров», – добавила ученый.

По словам Романовской в Волгоградской области в 2017 году основную негативную роль сыграли рубки.

Напомним, в конце мая Госдума в третьем чтении приняла закон, устанавливающий ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях режима чрезвычайной ситуации.