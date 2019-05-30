Госдума приняла закон о штрафах за костры в лесу во время ЧС

Госдума в третьем чтении приняла закон, устанавливающий ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях режима чрезвычайной ситуации.

Согласно новому закону, при нарушении правил пожарной безопасности в лесах в условиях режима ЧС, возникшего вследствие лесных пожаров, будет назначен штраф от 4 тыс. до 5 тыс. рублей. Вне режима ЧС сумма штрафа составляет от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей, сообщает «Интерфакс».

Для должностных лиц в аналогичной ситуации штраф составит от 20 тыс. до 40 тыс. рублей (вне режима ЧС – от 10 тыс. до 20 тыс. рублей) а для юридических лиц – от 300 тыс. до 500 тыс. рублей (вне режима ЧС – от 50 тыс. до 200 тыс. рублей).

Сейчас штраф для нарушителей противопожарной безопасности при ЧС равен штрафу вне ЧС.

Также уточняется, что во время действия режима ЧС количество людей, находящихся в лесах, не снижается, несмотря на ввод ограничений, а максимальной мерой воздействия по закону является только профилактическая беседа.

Ранее сообщалось, что в Крыму злоумышленники специально поджигают леса.