В Крыму рассказали о намеренных поджогах лесов

Злоумышленники специально поджигают леса Крыма: поджоги стали причиной как минимум двух крупных лесных пожаров в 2018 году в районе Ялты и Старого Крыма, заявил замминистра экологии и природных ресурсов Крыма Сергей Компанейцев.

«Люди, которые там совершили поджог, а там поджог, совершили еще два поджога в этот же день. Один – на территории Крымского природного заповедника, еще два поджога в Ялтинском горнолесном заповеднике по пути следования. Совершили они это в день празднования города Ялты», – рассказал Компанейцев о прошлогоднем пожаре, передает ТАСС.

По его словам, по факту пожаров было возбуждено уголовное дело.

«Идут следственные действия. Лица, которые это совершили, очень хорошо знали местность, розу ветров, куда пойдет пожар», – пояснил чиновник.

Он добавил, что похожим образом произошел пожар в районе Старого Крыма, площадь возгорания составила 41 гектар.

«Там стоят видеокамеры, что и позволило (оперативно) среагировать на него. У нас есть видео, подтверждающее, какая машина туда заезжала, когда начался пожар, то есть там поджог», – подчеркнул Компанейцев.

Замминистра уточнил, что в лесах находят закладки из автомобильных шин, облитых бензином.

«Ситуация довольно напряженная», – заключил Компанейцев.