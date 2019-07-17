На подконтрольной США территории нашли место радиоактивнее Чернобыля

Ученые выяснили, что уровень радиации на Маршалловых островах в Тихом океане, где в прошлом веке военные США проводили испытания ядерного оружия, в несколько раз выше, чем в районе Чернобыля и Фукусимы.

Специалисты Колумбийского университета заявили, что концентрация радиоактивных изотопов «значительно» превышает этот же показатель в местах двух крупнейших ядерных катастроф: Чернобыле и Фукусиме. К такому выводу они пришли после исследования проб с четырех необитаемых атоллов Маршалловых островов, сообщает RT со ссылкой на The Sun.

Издание напоминает, что в 1946 – 1958 годах США провели 67 испытаний ядерного оружия на нескольких атоллах, большинство из них по-прежнему необитаемы.

Научный сотрудник физического факультета Оклендского университета в Новой Зеландии Дэвид Крофчек сообщил, что причиной проведения исследований стала информация о том, что власти республики рассматривают возможность заселения некоторых островов.

Ученые хотели «представить картину текущих радиационных условий» в регионе. В итоге им удалось выяснить, что уровень гамма-излучения «существенно выше» пределов, установленных соглашением между США и Республикой Маршалловы острова. Так, на одном из атоллов концентрация плутония в 15-1000 раз выше, чем в пробах с мест катастроф Чернобыльской АЭС и АЭС Фукусима-1.

Кроме того, ученые проверили фрукты на исследуемых территориях, установив, что уровень химического загрязнения в них выше нормы, которой придерживаются страны, сталкивавшиеся с масштабными авариями на АЭС.

Напомним, в 1944 году американские войска захватили Маршалловы острова, а в 1947 году по решению ООН они вошли в «Подопечную территорию Тихоокеанские острова», которой управляли США.

Однако в 1974 году острова приняли резолюцию о самостоятельности, а в 1990 году Совет безопасности ООН признал их суверенитет. Однако в 2004 году Маршалловы острова продлили на 20 лет договор о свободной ассоциации с США, согласно которому американцы сохраняют контроль над финансами и обороной островов и имеют право использовать военные базы на архипелаге.

Ранее сообщалось, что радиоактивные отходы от испытаний ядерного оружия, которые проводили США во времена холодной войны на Маршалловых островах, могут попасть в Тихий океан.

Газета ВЗГЛЯД писала о страшной ядерной катастрофе, произошедшей в США в июле 1959 года, уровень секретности вокруг которой гораздо превышает чернобыльский.