Ядерный саркофаг США в Тихом океане пошел трещинами

Радиоактивные отходы от испытаний ядерного оружия, которые проводили США во времена холодной войны, могут попасть в Тихий океан, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Он опасается, что бетонный купол, которым закрыты ядерные отходы на острове Рунит (атолл Эниветок, Маршалловы острова), может протекать, передает Fox News.

Генсек отметил, что в прошлом «Тихоокеанский регион уже был жертвой» – речь идет о ядерных испытаниях, которые США и Франция проводили на данных территориях.

Вблизи Маршалловых Островов проведены десятки таких испытаний, многие жители были вынуждены покинуть свои дома, а тысячи других пострадали от радиоактивных осадков.

Теперь возникла угроза «утечки радиоактивных материалов», которые содержатся в построенном здесь саркофаге. В саркофаге появились трещины, возникли опасения, что он может разрушиться в случае тропического циклона.