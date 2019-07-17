США десятки лет скрывают страшную ядерную катастрофу

Нашумевший сериал «Чернобыль» создавался американцами как наглядная иллюстрация пороков советской системы - которая скрывает даже то, что угрожает жизни и здоровью людей. Однако как раз в эти дни исполняется 60 лет страшной ядерной катастрофе, произошедшей в США. Уровень секретности вокруг нее гораздо превышает чернобыльский.

Одним из самых заметных событий массовой поп-культуры последних месяцев оказался выход мини-телесериала «Чернобыль», совместного производства американского кабельного канала HBO и британской телесети Sky. Создатели сериала заявили о намерении снять «истинную историю одной из худших техногенных катастроф в истории», а также рассказать зрителям о мужестве советских людей, спасших Европу «от невообразимой катастрофы».

«Чернобыль» встретил восторженные отзывы критиков, а рейтинги зрительских симпатий просто зашкаливают (например, IMDb – 9,5/10). Это объясняется тем, что у нового творения HBO есть несомненные художественные достоинства, к тому же сериал соответствует всем клишированным представлениям обычного западного зрителя о советской (российской) действительности: тупые партаппаратчики, циничные сотрудники КГБ, жестокие военные и еще очень много самой развесистой клюквы на тему событий тех дней.

Между тем, на родине создателей сериала – в США – был свой «Чернобыль». В этом году исполняется 60 лет одной из самых страшных ядерных аварий в истории человечества, которая по своим последствиям смело может занимать третье место сразу после чернобыльской катастрофы и аварии на АЭС Фукусима-1. Речь идет об инциденте в полевой ядерной лаборатории НАСА в Санта-Сусанна, неподалеку от южнокалифорнийского городка Сими-Вэлли в июле 1959 года.

Чернобыльская авария быстро стала достоянием гласности. От секретности, которой на начальном этапе придерживалось советское руководство (в силу элементарных требований безопасности), в короткий промежуток времени ничего не осталось. В отличие от СССР, американское правительство умеет хранить свои грязные секреты: до сих пор неизвестна даже точная дата аварии в Санта-Сусанне, считается, что катастрофа случилась между 12 и 26 июля.

Полная завеса тайны вокруг Санта-Сусанны поддерживалась федеральными агентствами на протяжении двух десятков лет. Это не только породило в американском обществе волну слухов и домыслов, но и привело к опасным последствиям для здоровья десятков тысяч человек из числа местного населения, которое многие годы продолжало жить как ни в чем не бывало в условиях загрязненного воздуха, почвы и воды.

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Полевая лаборатория НАСА в Санта-Сусанне представляла собой огромный комплекс промышленных научно-исследовательских и опытно-конструкторских сооружений, расположенных на территории в тысячу гектаров. На постоянной основе в лаборатории работали десять ядерных реакторов малой мощности, установки по изготовлению плутониевого и уранового топлива, а также «горячая лаборатория», куда для утилизации направлялись отходы всего ядерного комплекса США. С 1949 по 2006 годы данный объект использовался для испытаний ракетных двигателей для космической программы НАСА, а с 1953 по 1980 годы проводились эксперименты с различными типами ядерных реакторов. По договоренности с правительством США здесь же неоднократно имели место исследования частных компаний в области ядерной энергетики и передовых систем вооружения.

В июле 1959 года в лаборатории проводился очередной эксперимент на натриевом ядерном реакторе, разработанным компанией Atomics International. В ходе испытаний использовавшееся для охлаждения уплотнителей насосов реактора маслообразное вещество тетралин просочилось в первичную систему охлаждения и подверглось воздействию высокотемпературного натрия.

Разложившийся тетралин заполнил несколько узких охлаждающих каналов, используемых для вентиляции тепловыделяющих элементов реактора, вследствие чего 13 из 43 тепловыделяющих элементов реактора перегрелись и оказались расплавлены. В результате взрыва произошел выброс радиации в атмосферу.

Полностью результаты аварии сотрудниками Atomics International были ликвидированы только в сентябре 1960 года.

В момент своего создания ядерный полигон НАСА располагался в относительно безлюдном месте, примерно в 50 км к северо-западу от центра Лос-Анджелеса. Сегодня в радиусе 18-20 км от этого места, чье экологическое состояние в официальных документах оценивается как «сильно загрязненное», проживает порядка 500 тысяч человек. Местность вокруг закрытой лаборатории НАСА считается одной из самых зараженных на всей территории США и содержит огромное количество опасных радионуклидов, среди которых выявлены цезий-137, стронций-90, плутоний-239, токсичные химические вещества – перхлорат, трихлорэтилен, а также тяжелые металлы и диоксины.

В 2012 году Агентство по охране окружающей среды США опубликовало результаты обширного радиологического обследования данного района, в котором сообщалось об обнаружении 500 образцов с радиоактивностью, в некоторых случаях в тысячи раз превышающей норму. Данные токсины несут с собой множество рисков для здоровья. Многие из них провоцируют рак, некоторые вызывают у детей неспособность к обучению, а также врожденные дефекты и другие проблемы со здоровьем. Наиболее уязвимыми, как правило, являются женщины и дети. На протяжении многих лет было проведено несколько полномасштабных исследований здоровья местного населения, например, в 2006 году был выявлен целый кластер случаев ретинобластомы, редкого рака глаза, поражающего маленьких детей.

Также в 2012 году Институт общественного здравоохранения (Калифорния) установил, что уровень заболеваемости раком молочной железы и мочевого пузыря в окрестностях лаборатории (то есть в городках Таузенд-Оукс, Сими-Вэлли, Оук-Парк и Мурпарк) выше, чем в любом другом месте штата. Школа общественного здравоохранения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе заинтересовалась этой проблемой и обнаружила значительно повышенный уровень смертности от рака в силу воздействия токсичных материалов среди работников атомной и ракетной промышленности, некогда являвшихся сотрудниками полигона в Санта-Сусанне.

Задокументировано, что из 27 человек-членов одной из команд по сжиганию радиоактивных отходов, 22 работника умерли от раковых заболеваний. По заданию Агентства по регистрации токсичных веществ и заболеваний (структурное подразделение минздрава США) было выявлено, что в результате многолетнего, регулярного сжигания радиоактивных и химически загрязненных веществ в открытых карьерах полигона Санта-Сусанны, на намного миль вокруг лаборатории наблюдается 60% всплеск наиболее часто встречаемых у человека раковых заболеваний.

В результате дождей отравленные вещества попадают в подземные воды или разносят рекой Лос-Анджелес (в верховьях которой и находится лаборатория) по всей округе. То же самое происходит и по причине пожаров, свирепствующих в Калифорнии. Как, например, это имело место в 2017 году, когда пожар под именем «Вулси», признанный одним из самых серьезных в истории, вспыхнул прямо на месте полигона и поднял в воздух токсичные материалы, распространив их на значительные расстояния. Стоит отметить, что первоначальной реакцией местных властей было полное отрицание данного факта. Позднее чиновникам пришлось признать утечку вредных веществ, но полноценный мониторинг состояния окружающей среды был уже невозможен по причине упущенного из-за противодействия властей времени.

Все обращения правозащитников и журналистов к американскому правительству по вопросу доступа к секретным документам о деятельности лаборатории в 1950-1960 годах наталкиваются на стену глухого молчания.

Иногда власти отвечают, что документы уничтожены или даже потеряны. Между тем, известно, что авария в июле 1959 года – не единственная катастрофа. Как минимум, четыре из десяти реакторов имеют в своем послужном списке самые серьезные инциденты (март и июль 1959, 1964 и 1969 годы). Данные реакторы считались экспериментальными, и поэтому не были окружены герметичной оболочкой в виде бетонных или стальных куполов, как на современных АЭС.

В настоящее время закрытая лаборатория в Санта-Сусанне находится под совместным управлением НАСА, министерства энергетики США и корпорации «Боинг», которые и занимаются очисткой загрязненной местности. Но когда будет завершена эта работа и будет ли вообще – неизвестно. «Боинг» уже ведет массированную кампанию в СМИ, обвиняя экологов в намеренном искажении информации.

По мнению боссов корпорации, загрязнения в Санта-Сусанне минимальны, и поэтому очищать местность стоит по заниженным стандартам обработки, так как на закрытой территории практически никто не бывает. Однако для полумиллиона человек, живущих вокруг, подобные заявления не добавляют оптимизма.