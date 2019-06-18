Антисоветская пропаганда на качественно новом уровне

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18 июня, вторник  |  Последнее обновление — 12:43  |  vz.ru
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Индия открывает новый фронт торговой войны с США

В списке из 29 американских товаров, на которые Индия вводит повышенные пошлины, доминирует продукция сельского хозяйстваФото: Emmanuele Contini/Zuma/ТАСС
Решение Индии ввести повышенные пошлины на ряд товаров из США стало предупреждением для Вашингтона. За последние годы американцы, играя на противоречиях Нью-Дели с Пекином и заваливая Индию своим оружием, пытались сделать эту страну лояльным партнером в Азии. Но теперь дело идет к полноценной торговой войне, аналогичной противостоянию США и КНР. Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Деятельность Бобкова в КГБ вызывает серьезные вопросы

Бобков пришел в Госбезопасность в 1946-м и проработал там при 12 руководителях – от Меркулова до КрючковаФото: Дружинин Алексей/ТАСС
В реанимации госпиталя ФСБ в возрасте 93-х лет скончался генерал армии и «вечный» руководитель 5-го Главного управления КГБ СССР Филипп Бобков. Его называют человеком-легендой и едва ли не главным «душителем свободы» в СССР. В 1990-х он перешел на службу к бизнесу, но вопросы к его деятельности возникли задолго до этого. Подробности...
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Нужно ли Путину соглашаться на встречу с Мэй

В Японии Владимир Путин и Тереза Мэй увидятся в последний разФото: Sputnik Photo Agency/Reuters
Премьер-министр Британии Тереза Мэй хочет провести встречу с Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки», который пройдет в конце следующей недели в Осаке. По крайней мере, на это намекает британская пресса. Нужно ли президенту России соглашаться на официальную встречу с Мэй, учитывая как ее роль в деле Скрипаля и замораживании отношений двух стран, так и скорую отставку? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Антисоветская пропаганда на качественно новом уровне

Андрей Манчук, политолог
Большинство, особенно молодежь, принимает сериал «Чернобыль» за документальную правду – включая самые нелепые эпизоды, вроде голых шахтеров, пригнанных на ЧАЭС под дулами автоматов. В реальной жизни среди них был мой отец. Подробности...
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            Андрей Манчук

            Антисоветская пропаганда на качественно новом уровне

            Андрей Манчук
            политолог
            		 18 июня 2019, 11:56

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            Все слышали о Хантере Томпсоне – культовый американский журналист и личный враг президента Никсона прославился у нас благодаря книге «Страх и отвращение в Лас-Вегасе», блистательно экранизированной с участием Джонни Деппа и Бенисио Дель Торо. Но мало кто знает, что легендарный основатель гонзо-журналистики написал специальный очерк с расследованием по теме чернобыльской катастрофы, которую с самого начала активно использовали для антисоветской политической пропаганды.

            Статья под названием «Женщина из Киева» была опубликована 5 мая 1986 года – всего через девять дней после аварии на ЧАЭС. Отслеживая новости ведущих информационных агентств, Хантер Томпсон заинтересовался происхождением слухов о массовых жертвах в столице Украинской ССР, где якобы погибли тысячи мирных граждан. И, благодаря своим связям, быстро выяснил, что за распространением этой фейковой информации стоит Центральное разведывательное управление США, которое ссылалось при этом на свой анонимный, и очевидно вымышленный источник.    

            «Я позвонил Энди Талли, ночному редактору ЮПИ в Вашингтоне. Он занял очень неопределенную позицию относительно «женщины из Киева» – первоначального источника информации о двух тысячах погибших на Украине в результате взрыва реактора. 

            Когда я спросил о ней, на другом конце телефонной линии повисла длинная пауза. 

            – Никто ничего не знает, – в конце концов сказал Талли. – Мы не можем ее найти. Она всегда была для нас надежным источником, но сейчас она пропала – исчезла в наступившем там хаосе. 

            Фото: «Чернобыль»/HBO

            – Это было неподтвержденное сообщение, – объяснил он.Оно исходит от разведки Соединенных Штатов. Там сказали, что та женщина была кем-то вроде сестры милосердия, добровольным помощником в госпитале. Она заявила, что видела тысячи трупов».

            Старый материал Томпсона приобрел новую актуальность после показа мини-сериала «Чернобыль», созданного популярным американским телеканалом НВО совместно с британской телевизионной сетью Sky. Повествование о давнем взрыве на советском реакторе неожиданно привлекло внимание огромной аудитории, а сам «Чернобыль» уже успели признать самым успешным телешоу в истории – причем он даже сумел обойти фэнтезийную сагу «Игра престолов», которая прежде безраздельно господствовала на Олимпе сетевых рейтингов.

            Да что там рейтинги – сериал сразу превратился в культурное явление глобальных масштабов, заставив говорить о себе топовых политиков, ведущие мировые СМИ и знаменитостей первой величины – включая писателя Стивена Кинга, который умело использовал его сюжет для политической атаки против президента США Дональда Трампа. 

            Этот сенсационный успех был основан на двух основных факторах. С одной стороны, «Чернобыль» снимала блестящая команда профессионалов, сумевших придать фильму драматизм качественного триллера, который на протяжении пяти серий держал в напряжении аудиторию телезрителей. Но оборотной стороной этой медали стало искажение реальной истории чернобыльской аварии – как, впрочем, и всей истории позднего предперестроечного СССР.

            Создатели сериала умышленно представили советское общество в виде гротескной антиутопии. Картины этого уродливого тоталитарного мира, где правит вездесущее КГБ, а жизнь человека не стоит даже копейки (на которую, если помните, можно было купить тогда целый стакан газировки), – ужасают зрителей не меньше, чем виды разрушенного реактора. И этот брутальный политический трэш дополнительно щекочет нервы поклонникам американо-британского сериала.

            Да, большинство из них принимает все это за документальную правду – включая самые нелепые эпизоды, вроде раздевшихся догола шахтеров, которых пригнали на ЧАЭС под дулами автоматов, чтобы они копали тоннель под расплавившийся реактор. В реальной жизни среди них был мой отец – горный мастер, ныне здравствующий ликвидатор 2-й категории. С 3 по 17 мая 1986 года он участвовал в этих работах в составе отряда «Киевметростроя» и подкапывался под аварийный блок вместе с шахтерами из Донецка и Тулы. Разумеется, все эти люди прибыли на атомную станцию добровольно, а строительство тоннеля происходило в обыкновенном штатном режиме, без особого надрыва и ненужного драматизма. 

            По иронии судьбы наша семья жила тогда напротив нынешнего Национального музея «Чернобыль» – бывшей пожарной части, откуда выезжали на горящий энергоблок пожарные майора Леонида Телятникова. Одна из его ведущих сотрудниц – Анна Королевская, заместитель директора по научной работе – консультировала команду из НВО во время работы над сериалом и была откровенно шокирована ее итоговым результатом. «Они хотели крови, как на войне», – говорит она в интервью об авторах сериала «Чернобыль», заявляя, что им «не удалось избавиться от тенденциозного, западного восприятия советской истории».

            Королевская скрупулезно разоблачает бесконечные фейки, которые буквально торчат из сюжета «Чернобыля», в основном построенного на книге очередной «женщины из Киева», нобелевской лауреатки Светланы Алексиевич – широко известной своими антисоветскими фобиями и более чем свободным обращением с фактическим материалом.

            Больше того, историк из украинского чернобыльского музея не побоялась рассказать об эффективности масштабной кампании по ликвидации аварии на ЧАЭС. «Работала масса специалистов, все силы Советского Союза были мобилизованы в одном месте. Если бы этого не было, мы не преодолели бы катастрофу», – говорит она в своем интервью, одновременно упоминая беспомощные действия японской власти после известных событий на АЭС «Фукусима».

            Увы, создатели «лучшего современного сериала» банально реконструировали в нем пропаганду эпохи холодной войны, которую в свое время с иронией изобличал Хантер Томпсон. А ведь они вполне могли отыскать настоящие и невыдуманные ужасы в постсоветской истории Чернобыльской зоны отчуждения, которая уже четверть века служит источником для массовой контрабанды радиоактивного металла и леса.

            Криминальный бизнес превратил эту территорию в настоящий ядерный Клондайк, о котором мы не раз делали репортажи. Однако эта постапокалиптическая реальность относится к периоду независимой Украины – а потому она не вызывает интереса у режиссеров и продюсеров сериала, всецело занятых демонизацией давно скончавшегося «совка». 

            Чтобы навязать свои мифы в качестве исторической правды для нового поколения. 


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